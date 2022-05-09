Путин поздравил россиян с Днем Победы

«Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем великой Победы. Защита Родины, когда решалась ее судьба, всегда была священна», — сказал он.
Обращаясь к военнослужащим, среди которых находились участники операции на Украине, глава государства вспомнил об участниках других значимых сражений в истории страны.
«С такими чувствами подлинного патриотизма поднимались за отечество ополченцы Минина и Пожарского, шли в атаку на Бородинском поле, бились с врагом под Москвой и Ленинградом, Киевом и Минском, Сталинградом и Курском, Севастополем и Харьковом, так и сейчас в эти дни вы сражаетесь за наших людей на Донбассе, за безопасность нашей родины России», — отметил Путин.
Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940—1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, «стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения», и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия «уже катастрофически запоздали».
Как отметил глава государства, «врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой», ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что «второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права».