10:34 (мск), источник: ТАСС Наука
Под Смоленском археологи обнаружили камерное женское погребение X века
В нем нашли фрагменты ткани и одежды женщин того времени.
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ТАСС, 11 мая. Археологи при раскопках на территории археологического комплекса «Гнездово» под Смоленском обнаружили женское погребение второй половины X века. Найдены фрагменты ткани и одежды, сообщил ТАСС руководитель археологического отряда музея-заповедника «Гнездово» в составе объединенной научной экспедиции Василий Новиков.
Экспедиция сотрудников МГУ им. Ломоносова, Государственного Исторического музея и музея «Гнездово» проводит изыскательские работы при поддержке фонда развития науки и культуры «Таволга».
«В ходе работ по изучению северо-восточной части центрального Гнездовского поселения, где продолжались исследования разрушенного могильника второй половины IX — первой половины X веков, одной из интересных находок стало обнаружение остатков камерного погребения. В нем были найдены фрагменты человеческого скелета, связанные с пожилой женщиной, предположительно старше 50 лет», — сказал Новиков.
Были найдены фибулы — крепления для одежды: две скорлупообразные и одна круглая традиционного скандинавского орнамента. Еще одной находкой стали остатки тканей четырех типов — шерсти, двух видов льна и шелка. Они сохранились благодаря тому, что вошли в соприкосновение с металлом. «В настоящее время проводятся исследования этих образцов для уточнения особенностей плетения, состава красителей. Возможно, что специалистам получится даже ответить на вопрос о комплекте женского костюма и особенностях его кроя», — сказал Новиков.
При раскопках применялись методы цифровой фиксации, в том числе создание 3D-моделей на основе фотограмметрии и ручное лазерное сканирование. «Это погребение, как и сам разрушенный могильник, находится на территории, которая долго была под сельскохозяйственной распашкой более позднего времени, визуальных следов этого объекта не осталось. Благодаря проведению археологических раскопок, применению комплекса современных методов можно на потенциально непонятном участке обнаружить такие уникальные вещи», — отметил Новиков.
Памятник федерального значения «Гнездовский археологический комплекс» является крупнейшим объектом периода формирования Древнерусского государства. Комплекс расположен на берегах Днепра в 13 км к западу от Смоленска, общая площадь составляет 438 га. В начале ХХ века там было около 5 тыс. курганов. Археологи обнаружили до десятка разрушенных захоронений второй половины IX — середины X вв. в северо-восточной части комплекса. На первом этапе исследований в 2018 году под слоем, связанным с жизнью городского поселения, которое было разрушено в начале XI века, обнаружилась кольцевидная структура, в центре которой был вбит каролингский меч т. н. типа Е из раннего периода викингов.