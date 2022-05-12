18:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Два медведя «терроризируют» автомобилистов на трассе «Колыма»
Звезды интернета не хотят уходить из-за прикорма.
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Под Магаданом медведи преграждают дорогу машинам, окружают «жертву» и не дают ей проехать, более того — ставят лапы на капот и даже пытаются сдвинуть автомобили.
Пушистую «группировку» уже пытались прогнать обратно в лес, но труды охотоведов и зоозащитников оказались тщетными. Поначалу медведей привлекли мусорные баки, затем ролики и фотографии с ними развирусились и люди сами стали приезжать на трассу, чтобы заснять, увидеть и покормить зверей.
Парочка разбойников, привыкнув к этому, начала самостоятельно искать себе «кормильцев». Заведующий лабораторией ИБПС ДВО РАН, доктор биологических наук Николай Докучаев отмечает, что в колымских лесах все еще много снега, из-за которого хищники не могут добраться к ягодам и кореньям и вынуждены идти за пропитанием к людям.
Также Докучаев предупреждает: «На самом деле медведь — очень опасный хищник, сильный, ни в коем случае подкармливать нельзя. Потом они привыкают и становятся просто нахлебниками. А когда набирают силу, то это опасно для человека. И вот этих медведей прогнать будет уже проблематично».
Олеся Маевская