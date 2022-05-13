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14:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые впервые вырастили растения в лунной почве

Правда, о съедобных лунных урожаях речи пока не идет.

Источник: Anna-Lisa Paul, Stephen M. Elardo & Robert Ferl

Журнал Communications Biology опубликовал данные ученых Института пищевых и сельскохозяйственных наук университета Флориды. Биологи посадили в грунт, собранный астронавтами космического корабля «Аполлон-11» в 1969 году, цветковое растение резуховидку Таля (Arabidopsis thaliana).

Одновременно семена были высажены в лунный, марсианский и земной грунты из мест с экстремальными условиями для обитания. В грубой лунной почве резуховидка росла намного хуже, чем в других породах. Большинство растений, посаженных в натуральную лунную почву, оказались низкорослыми. Всему виной пагубное воздействие космического излучения и ветра на грунт.

В NASA уверены, что это исследование — первый шаг к возможности в будущем собирать урожай прямо на Луне.

Олеся Маевская

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