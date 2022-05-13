14:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые впервые вырастили растения в лунной почве
Правда, о съедобных лунных урожаях речи пока не идет.
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Журнал Communications Biology опубликовал данные ученых Института пищевых и сельскохозяйственных наук университета Флориды. Биологи посадили в грунт, собранный астронавтами космического корабля «Аполлон-11» в 1969 году, цветковое растение резуховидку Таля (Arabidopsis thaliana).
Одновременно семена были высажены в лунный, марсианский и земной грунты из мест с экстремальными условиями для обитания. В грубой лунной почве резуховидка росла намного хуже, чем в других породах. Большинство растений, посаженных в натуральную лунную почву, оказались низкорослыми. Всему виной пагубное воздействие космического излучения и ветра на грунт.
В NASA уверены, что это исследование — первый шаг к возможности в будущем собирать урожай прямо на Луне.
Олеся Маевская