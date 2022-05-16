02:48 (мск), источник: Известия
Срок доставки товаров в Россию из-за рубежа увеличился вдвое
В новых экономических условиях срок доставки товаров из дальнего зарубежья вырос в среднем почти вдвое, рассказали «Известиям» в пресс-службе Ozon Global.
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Раньше путь продукции, например, из Китая до покупателей занимал 14−20 дней (в зависимости скорости прохождения товара на таможне). Сейчас это время увеличилось на 10−12 дней из-за ограничений в Поднебесной.
Дело в том, что на части территории страны фиксируют вспышки COVID-19, поэтому авиасообщение в некоторых аэропортах КНР прервано.
Сроки доставки из стран СНГ и Турции не изменились.
Aliexpress доставляет посылки в течение 82−89 дней, сказано на сайте компании. Покупатели на форумах жалуются, что время ожидания выросло. В компании «Известиям» не уточнили, какое время доставки было раньше и почему оно выросло.
Количество заказов из США и Европы ожидаемо сократилось. Как сказал «Известиям» представитель СДЭК Андрей Побежимов, это происходит потому, что люди не могут оплатить свои покупки в иностранных интернет-магазинах картами российских банков, ведь Visa и MasterCard ввели ограничения для РФ.
Но покупатели все равно приобретают товары за рубежом: российские сервисы по доставке предлагают людям услугу выкупа вещей. То есть иностранную продукцию в других странах покупают их граждане, а затем получают оплату товара и услуги от россиян, пояснил Андрей Побежимов.
Он тоже отметил, что сроки доставки увеличились. Например, раньше люди получали свои покупки из-за рубежа через пять-семь дней, теперь же посылки из США идут около 1,5 месяца, а из Европы — две-три недели.