МВД составило социальный портрет пьяного водителя

По данным ведомства, почти половина водителей, попавших в ДТП в пьяном виде, официально не трудоустроены. 21% из попавших в аварии в состоянии опьянения — работники сферы торговли и услуг. Люди с ученой степенью в прошлом году не были участниками ни одного автопроисшествия в состоянии опьянения.
«В девяти из десяти ДТП с участием водителей с признаками опьянения (за рулем были.— “Ъ”) мужчины. Более чем в трети таких ДТП возраст водителей составил 30−39 лет», — отмечается в информационно-аналитическом обзоре (цитата по ТАСС).
Подведомственное Минпромторгу ФГУП НАМИ разработало стандарт алкозамков для блокировки доступа пьяных граждан к управлению автомобилем. В документе, с которым ознакомился «Ъ», предложено не блокировать алкозамком запуск двигателя, а препятствовать началу движения автомобиля. Если водитель заглушил мотор при кратковременной стоянке, у него пять минут, в течение которых повторная проверка выдоха не проводится.