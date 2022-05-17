Работодатели начали повышать зарплаты: Кому сделают самые большие прибавки

По информации аналитического проекта hh.ru «Банк данных заработных плат», изменение зарплат до конца года рассматривают в 32% компаний из тех, где в принципе существует подобная практика. К слову, не корректируют оплату труда обычно 13,3% компаний. 40,9% делают это по решению руководства, 40,7% пересматривают зарплаты сотрудников раз в год, 4,2% — дважды в год, 1% — чаще двух раз.
— Среди тех компаний, которые практикуют повышение выплат, 34% сделали это в январе-феврале, 25% — в марте-апреле. В среднем размер прибавки составляет 5%, — рассказала главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.
Рынок труда точно так же регулируется через спрос и предложение. И расти зарплаты будут там, где растёт спрос на кадры. Так считает директор по развитию бизнеса «Рокет ворк» Сергей Сухоставец.
С учётом того, что этот год мы встречали в условиях дефицита IT-специалистов (рынку не хватало около 500 000 кадров, а в ближайшие годы может потребоваться ещё 2 млн), зарплаты в секторе продолжат расти. По данным от самих компаний, за последнее время индексация составила от 10% до 30%. Кроме того, уход многих иностранных компаний провоцирует снижение спроса на офисных сотрудников.
При этом процессы трансформации производственных цепочек (налаживание собственного производства, освоение нового оборудования взамен недоступного и увеличение объёмов ремонта ранее закупленного) могут требовать больше работников категории синих воротничков. На рынке уже чувствуется дефицит профильных специалистов.
— В этом сегменте зарплаты могут подрасти к концу года в среднем на 15−20%. Шансы на прибавку также есть в металлургии, добывающей промышленности и производстве электроники за счёт хороших экспортных показателей и тренда на импортозамещение, — рассказал Сергей Сухоставец.
Также, по его мнению, можно ожидать и увеличения средних чеков у самозанятых. В кризис бизнес будет активнее переходить на модель аренды кадров для оперативной адаптации к меняющимся условиям и сокращения издержек. Спрос на фрилансеров вырастет, а вместе с этим и размеры вознаграждений.
Работодатели в последние недели очень активно решают вопросы материальной компенсации сотрудников. Активность в этой сфере растёт. Прежде всего увеличение окладов касается отраслей, которые не могут допустить оттока сотрудников. В первую очередь это относится к сфере IT. Таким наблюдением поделился первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.
По его словам, примерно такое же отношение к работникам традиционно сформировалось во всём высокотехнологичном секторе, компаниях инновационных технологий и технопарках. Впрочем, это не значит, что тенденция не коснётся всех остальных отраслей. Сейчас, в условиях неопределённости, частные и государственные работодатели приняли единый вектор поддержки сотрудников и компенсации инфляции.
Это поможет избежать ненужной текучки кадров и в целом улучшить внутренний климат взаимодействия сотрудников и начальства на местах. Так, по мнению Павла Сигала, незначительные в цифровом выражении вложения смогут поспособствовать оздоровлению экономики.
— Во многих отраслях работодатели готовы увеличивать зарплаты сотрудникам в связи с ростом цен и общей инфляцией. К таким направлениям, в частности, относится ретейл — там компании собираются провести индексацию зарплат в среднем на 10%. Примерно на таком же уровне увеличивают зарплаты сотрудникам сфер АПК и логистики, а также бытовых услуг (в условиях кризиса растёт спрос на ремонт одежды, обуви, автомастерские), — рассказал основатель Video Inside Александр Мамичев.
Но есть и обратная тенденция: из-за резкого падения оборотов и прибыли период сокращения персонала и снижения зарплат может коснуться таких направлений, как продажа автомобилей (из-за сокращения продаж в стране на 70−80% в марте и апреле), страховые услуги, фитнес и кинопрокат.
— Стабильный рост зарплат будет происходить в сфере добычи полезных ископаемых, нефтегазопереработки, что связано как с высокими ценами на данные виды сырья, так и со стабильными оборотами крупнейших российских компаний, — пояснил Александр Мамичев.