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21:44 (мск), источник: ТАСС Наука

В РАН улучшили подложки из коллагена для заживления тканей

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Сотрудники Института цитологии (ИНЦ) РАН изменили с помощью перекиси водорода свойства коллагена в подложках для трансплантации клеток (скаффолдах) на основе коллагена при помощи перекиси водорода и надеются, что их метод повысит восстановительный потенциал клеточных препаратов, сообщила в среду пресс-служба института.

Источник: AP 2022

Ткани в организме состоят из клеток, но также из внеклеточного матрикса — этакого каркаса. Клетки в поврежденной ткани не всегда могут восстановить матрикс. В этом случае образуется рубец. Скаффолды нужны для замены каркаса и нормального заживления, а также доставки биологически активных веществ и лекарств, чтобы ускорить этот процесс.

Часто скаффолды делают из коллагена, содержащегося в коже, костях, хрящах. В зависимости от условий свойства коллагена меняются, а от этого зависит активность клеток.

«Для получения коллагеновых волокон (фибрилл), свойства которых были бы максимально схожи с коллагеновыми фибриллами в организме человека, мы обрабатывали их раствором перекиси водорода (H2O2). Выяснилось, что такая обработка приводит к структурным и функциональным изменениям в коллагеновых скаффолдах, повышается активность клеток в процессе трансплантации, тем самым, возможно, возрастет регенеративный потенциал самих клеток», — отметила старший научный сотрудник, руководитель группы тканевой инженерии ИНЦ РАН Юлия Нащекина, слова которой приводятся в сообщении.

Чтобы получить необходимую форму коллагена, исследователи извлекли белок из сухожилий крысиных хвостов и 30 минут обрабатывали волокна перекисью водорода. Затем в скаффолды встроили клетки из коллекций ИНЦ РАН. Ученые сравнили обычные и обработанные перекисью водорода скаффолды. В последних увеличилась активность и скорость деления клеток.

«Улучшенные коллагеновые структуры продемонстрировали более высокую эффективность по сравнению с обычными коллагеновыми фибриллами. Поэтому такой субстрат является перспективной основой для трансплантации клеток в различные ткани организма, которые нуждаются в регенерации: кости, кожа, кровеносные сосуды, хрящи и другие. Сегодня мы производим такие скаффолды в Центре клеточных технологий ИНЦ РАН и готовы к сотрудничеству в вопросах внедрения разработки с компаниями-разработчиками клеточных продуктов», — добавила Нащекина.

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