В РАН улучшили подложки из коллагена для заживления тканей

Ткани в организме состоят из клеток, но также из внеклеточного матрикса — этакого каркаса. Клетки в поврежденной ткани не всегда могут восстановить матрикс. В этом случае образуется рубец. Скаффолды нужны для замены каркаса и нормального заживления, а также доставки биологически активных веществ и лекарств, чтобы ускорить этот процесс.
Часто скаффолды делают из коллагена, содержащегося в коже, костях, хрящах. В зависимости от условий свойства коллагена меняются, а от этого зависит активность клеток.
«Для получения коллагеновых волокон (фибрилл), свойства которых были бы максимально схожи с коллагеновыми фибриллами в организме человека, мы обрабатывали их раствором перекиси водорода (H2O2). Выяснилось, что такая обработка приводит к структурным и функциональным изменениям в коллагеновых скаффолдах, повышается активность клеток в процессе трансплантации, тем самым, возможно, возрастет регенеративный потенциал самих клеток», — отметила старший научный сотрудник, руководитель группы тканевой инженерии ИНЦ РАН Юлия Нащекина, слова которой приводятся в сообщении.
Чтобы получить необходимую форму коллагена, исследователи извлекли белок из сухожилий крысиных хвостов и 30 минут обрабатывали волокна перекисью водорода. Затем в скаффолды встроили клетки из коллекций ИНЦ РАН. Ученые сравнили обычные и обработанные перекисью водорода скаффолды. В последних увеличилась активность и скорость деления клеток.
«Улучшенные коллагеновые структуры продемонстрировали более высокую эффективность по сравнению с обычными коллагеновыми фибриллами. Поэтому такой субстрат является перспективной основой для трансплантации клеток в различные ткани организма, которые нуждаются в регенерации: кости, кожа, кровеносные сосуды, хрящи и другие. Сегодня мы производим такие скаффолды в Центре клеточных технологий ИНЦ РАН и готовы к сотрудничеству в вопросах внедрения разработки с компаниями-разработчиками клеточных продуктов», — добавила Нащекина.