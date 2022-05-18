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15:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Москве инспекторы ДПС остановили движение ради утят

Утиные истории, которые мы заслужили.

Оживленное шоссе — не самое лучшее место для перехода дороги. Особенно, если ты — утка. Да еще и с выводком птенцов.

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Инспекторы Северо-Западного административного округа Москвы Сергей Милохин и Евгений Пашков пришли пернатой маме на выручку и благополучно переправили семейство через шесть полос на траву. Инспекторы перекрыли движение, после чего движение было восстановлено.

Сотрудники Госавтоинспекции сообщили, что на дороге важна безопасность каждого водителя и пешехода, и пожелали всем хорошего дня.

Олеся Маевская

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