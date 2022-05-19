Одобрение россиянами деятельности Путина выросло на четверть, заявил ВЦИОМ

«Данные по ответу на вопрос — одобряете или не ободряете деятельность Путина на посту президента. Первая точка — 30 декабря 2021 года, тогда почти 62% (61.7) говорили “одобряю”…. это было несколько месяцев назад, а теперь смотрим — дальше пошел рост. А теперь точка перелома — было 63,4, стало 70,4 — это данные конца февраля. То есть решение начать спецоперацию тут же отразилось на рейтинге Путина, поддержало его», — сказал Федоров, выступая на марафоне «Новые горизонты».
Он отметил, что сейчас уровень поддержки составляет «77−78−79» процентов.
Термин «донбасский консенсус» отражает сплоченность россиян вокруг президента России, который принял решение о проведении спецоперации и возглавляет ее в качестве верховного главнокомандующего, пояснил гендиректор ВЦИОМ.
«Образовалась довольно широкая и сплоченная коалиция людей с разными взглядами, с разными подходами, с разными жизненными ценностями. И вот они объединены тем, что поддерживают президента, его решения, его курс на достаточно высоком уровне… Я думаю, что с этим “донбасским консенсусом” мы с вами будем жить еще как минимум несколько лет», — заключил Федоров.
Федеральный просветительский марафон «Новые горизонты» проходит с 17 по 19 мая. Марафон объединяет на своих площадках более 150 выдающихся российских и зарубежных спикеров: деятелей науки, культуры, искусства, спорта, лидеров бизнеса и государственных деятелей. На протяжении трех дней они делятся своими знаниями и историями успеха, рассказывая о роли России в мире, современных геополитических процессах, богатой истории и уникальных традициях России, а также о новых возможностях для развития в сферах бизнеса, науки, технологий, культуры, искусства, спорта и других.