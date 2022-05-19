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14:33 (мск), источник: © РИА Новости

Одобрение россиянами деятельности Путина выросло на четверть, заявил ВЦИОМ

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Одобрение россиянами деятельности Владимира Путина на посту президента России выросло на четверть после начала спецоперации на Украине, «точкой перелома» в рейтинге стал февраль, возник «донбасский консенсус», который может продлиться несколько лет, считает генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Источник: © РИА Новости

«Данные по ответу на вопрос — одобряете или не ободряете деятельность Путина на посту президента. Первая точка — 30 декабря 2021 года, тогда почти 62% (61.7) говорили “одобряю”…. это было несколько месяцев назад, а теперь смотрим — дальше пошел рост. А теперь точка перелома — было 63,4, стало 70,4 — это данные конца февраля. То есть решение начать спецоперацию тут же отразилось на рейтинге Путина, поддержало его», — сказал Федоров, выступая на марафоне «Новые горизонты».

Он отметил, что сейчас уровень поддержки составляет «77−78−79» процентов.

То есть он вырос по сравнению с тем, что было до, примерно на четверть. Это то, что называют «донбасский консенсус», это высокая общественная поддержка президента — не просто как главы государства, но и как верховного главнокомандующего.

Валерий Федоров
генеральный директор ВЦИОМ

Термин «донбасский консенсус» отражает сплоченность россиян вокруг президента России, который принял решение о проведении спецоперации и возглавляет ее в качестве верховного главнокомандующего, пояснил гендиректор ВЦИОМ.

«Образовалась довольно широкая и сплоченная коалиция людей с разными взглядами, с разными подходами, с разными жизненными ценностями. И вот они объединены тем, что поддерживают президента, его решения, его курс на достаточно высоком уровне… Я думаю, что с этим “донбасским консенсусом” мы с вами будем жить еще как минимум несколько лет», — заключил Федоров.

Федеральный просветительский марафон «Новые горизонты» проходит с 17 по 19 мая. Марафон объединяет на своих площадках более 150 выдающихся российских и зарубежных спикеров: деятелей науки, культуры, искусства, спорта, лидеров бизнеса и государственных деятелей. На протяжении трех дней они делятся своими знаниями и историями успеха, рассказывая о роли России в мире, современных геополитических процессах, богатой истории и уникальных традициях России, а также о новых возможностях для развития в сферах бизнеса, науки, технологий, культуры, искусства, спорта и других.

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