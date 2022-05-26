Создан генератор энергии для имплантов, использующий глюкозу в качестве топлива

Кардио- и нейростимуляторы получают энергию от аккумуляторов, которые необходимо периодически менять, что каждый раз требует хирургической операции.
«Специалисты отдела биотехнологий и биоэнергетики комплекса НБИКС-природоподобных технологий НИЦ “Курчатовский институт” создали биотопливный элемент и готовую систему для его имплантации в организм человека. Биоэлектрогенератор работает на электричестве, получаемом из содержащейся в крови глюкозы», — говорится в сообщении.
«Сегодня установка стентов в сосуды — отработанная процедура. Дальше остается сделать два тонких прокола и подключить биотопливный элемент к остальным системам, которые комбинируются с медицинским устройством», — приводит пресс-служба научного центра слова Павла Готовцева, заместителя начальника отдела биотехнологий и биоэнергетики НИЦ «Курчатовский институт».
Результаты работы опубликованы в журнале Heliyon.