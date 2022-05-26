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13:34 (мск), источник: ТАСС Наука

Создан генератор энергии для имплантов, использующий глюкозу в качестве топлива

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Специалисты Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создали постоянный источник энергии для кардиостимуляторов и других видов имплантов, способный генерировать электричество за счет переработки содержащейся в крови глюкозы. Об этом в четверг сообщила пресс-служба института.

Источник: РИА "Новости"

Кардио- и нейростимуляторы получают энергию от аккумуляторов, которые необходимо периодически менять, что каждый раз требует хирургической операции.

Для того, чтобы продлить работу таких устройств без нежелательной процедуры, ученые разработали электрогенератор, который вырабатывает энергию постоянно и не требует замены.

«Специалисты отдела биотехнологий и биоэнергетики комплекса НБИКС-природоподобных технологий НИЦ “Курчатовский институт” создали биотопливный элемент и готовую систему для его имплантации в организм человека. Биоэлектрогенератор работает на электричестве, получаемом из содержащейся в крови глюкозы», — говорится в сообщении.

Разработка совместима с тканями организма. Ученые также подобрали безопасный способ введения генератора в организм через кровоток — с помощью стентирования.

«Сегодня установка стентов в сосуды — отработанная процедура. Дальше остается сделать два тонких прокола и подключить биотопливный элемент к остальным системам, которые комбинируются с медицинским устройством», — приводит пресс-служба научного центра слова Павла Готовцева, заместителя начальника отдела биотехнологий и биоэнергетики НИЦ «Курчатовский институт».

Результаты работы опубликованы в журнале Heliyon.

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