«Сенсационное открытие»: На Курилах обнаружили новый вид китов

У берегов курильского острова Кунашир обнаружен редкий вид китов — малый плавун, или плавун Сато. Встреча с этими животными произошла в прошлом году, однако об открытии не объявляли, так как учёные ждали подтверждения. Наблюдение вели члены научной экспедиции — участники проекта FEROP, сотрудники МГУ и национального парка «Берингия». И вот наконец удалось взять биопробу и подтвердить отличия этого подтипа от «родственников».
«Сенсационное открытие подтвердилось! Список морских млекопитающих Южных Курил пополнился новым видом — малый плавун, или плавун Сато», — сообщает заповедник «Курильский».
Как говорится в публикации, до сих пор были официально признаны два вида плавунов: Berardius bairdii, обитающий в северной части Тихого океана, и Berardius arnuxii, обитающий в Южном полушарии. Японские китобои уже давно различали у берегов Хоккайдо две формы: более крупную и светлую (соответствующую обычному северному плавуну) и более мелкую и тёмную. А несколько лет назад учёные провели генетический анализ проб от найденных на берегу трупов китов обеих форм и доказали, что они очень сильно различаются. И вот в мае-июне 2021 года во время экспедиции по исследованию косаток в Кунаширском проливе в один туманный день прямо рядом с лодкой вынырнула группа плавунов, рассказывают в заповеднике.
«Они были мельче, чем привычные северные плавуны, и учёные сразу подумали, что это могут быть представители недавно описанного вида. В последующие дни такие же группы были встречены ещё несколько раз. Удалось взять и генетическую пробу от одного из животных», — сообщается в материале.
В лаборатории был произведён анализ материала. В результате учёные решили, что это первый достоверно подтверждённый случай наблюдения нового вида плавуна в природе. Дальнейшее изучение китов в Кунаширском проливе продолжится, исследователи надеются на новые открытия и интересные сведения о морских гигантах, о которых мы ещё очень мало знаем.