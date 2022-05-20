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18:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Русский Халк» установил в Казани мировой рекорд, передвинув три вертолета

Общий вес летательных аппаратов составил 15,6 тонны.

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Издание Татар-информ пишет о новом достижении «Русского Халка». Звезда силового экстрима Сергей Агаджанян установил новый мировой рекорд, передвинув три вертолета на 4,3 метра. Трюк занял у рекордсмена 24,63 секунды.

Один вертолет Ми-8 весит 9 тонн и два «Ансата» — по 3,3 тонны каждый. Уникальность рекорда в том, что Русский Халк двигал сразу три вертолета одновременно без использования специальных приспособлений. В это же время Сергей Агаджанян до разрыва надул медицинскую грелку.

Рекорд устанавливался на Летно-испытательном комплексе Казанского вертолетного завода. Фиксировал его президент ОФСОО «Федерация силового экстрима России» Василий Грищенко.

Олеся Маевская

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