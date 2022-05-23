Вирусолог оценил вероятность возникновения пандемии оспы обезьян

По его словам, как и все вирусы оспы, этот вирус очень стабилен и очень давно известен. «Сейчас речь идет о единичных случаях, и для жителя Сибири или Вологды шанс заболеть не то что нулевой — скорее отрицательный», — цитирует издание Шестопалова.
Директор института вирусологии отметил, что вспышки заболевания за пределами Африки уже были, но к серьезным вспышкам это не привело. По словам ученого, 100%-ная защита есть у всех, кто получил прививку от натуральной оспы, но в случае необходимости вакцинацию можно развернуть очень быстро в силу того, что технология достаточно старая и дешевая.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 13 по 21 мая подтверждено 92 случая заболевания. Случаи заражения выявлены в 12 странах и не связаны с поездками в эндемичные районы. Смертельных случаев не зафиксировано. 21 мая министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в стране случаев заражения не зафиксировано.
Обезьянья оспа, или оспа обезьян, — редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных. Симптомы оспы обезьян схожи с теми, что наблюдались у пациентов с натуральной оспой, но они менее серьезны. Заразиться оспой обезьян можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.