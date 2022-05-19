От черной до обезьяньей. Чем опасна вышедшая за пределы Африки оспа

Бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН Геннадий Онищенко
Это серьезная проблема. Обезьянья оспа встречалась, но среди животных. Если она переходит на человеческую популяцию, то это уже вещь очень тревожная. Например, среди ортопоксвирусов (которые могут инфицировать людей и млекопитающих, включают вирус оспы человека (натуральная оспа) была черная оспа, так называемая библейская инфекция, которая на многих этапах развития человечества была биологическим клапаном, сдерживающим рост населения, которое, как говорится, не могла прокормить земля.
И вот этот переход очень тревожен. Когда к 80-м годам [XX века] была ликвидирована оспа, то этой теме еще долгое время уделялось внимание и мы сохранили коллекции [образцов вирусов оспы]. У нас и США эти коллекции официальные. Это было сделано специально для того, что если вдруг произойдет подобный переход, то можно было бы успеть создать вакцины и привить население.
Сейчас на планете, наверное, больше 90% населения, которое даже не болело и не прививалось от оспы.
Это [появление случаев заболевания] серьезный тревожный синдром. Надо за этим очень внимательно наблюдать. Вакцин от нее нет, потому что их производство было запрещено. Когда принималось это решение, то имелось в виду, что тот, кто создает вакцины против оспы (а это был 80-й год), значит, готовится к войне биологической.
Но в любом случае документация сохранена, коллекции сохранены и при наличии производственных мощностей при необходимости будем срочно создавать, производить. Но пока таких серьезных предпосылок к этому нет. Надо изучать, что это за заболевание, вызвано оно тем или иным вирусом. В любом случае вирус оспы обезьян очень близок к человеческому вирусу. Но на протяжении веков вирус обезьян не был опасен для человека. Поэтому вот это преодоление, так сказать, барьера межвидового, оно очень опасно. Надо следить.
Глава отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Александр Бутенко
Это довольно интересная проблема. Дело в том, что такая инфекции характерна для тропических стран Африки. Несмотря на то, что она называется обезьяньей, переносчиками могут выступать некоторые грызуны, в частности белки. Это довольно тяжелое заболевание, а возбудитель очень близок вирусу натуральной оспы, который был зафиксирован в свое время в Европе и Индии, принеся немало проблем для людей. Летальность тогда достигала примерно 10%.
Очень характерный признак: это оспины, которые образуются у людей на коже, тела и в особенности на лице. Но что касается текущей ситуации, то речь идет о сложных завозных случаев, их описано немало. Как правило, это происходит после поездок в тропические африканские страны: Кению, Нигерию и так далее.
Там тоже регистрируют случаи заболевания и систему здравоохранения это беспокоит, потому что возбудитель может трансформироваться, расширить свои возможности, увеличить частоту заражения. Это, в свою очередь, может привести к более крупным вспышкам заболеваемости. Но пока все ограничивается десятками, реже сотнями случаев. Смертность есть, но число случаев невелико. Вместе с тем это не может не привлекать внимание как опасное заболевание.
Сейчас пока нужно следить за ситуацией. Думаю, власти усилят контроль в аэропортах и других точках, где постоянное движение, особенно среди тех, кто приезжает из европейских стран. Заразиться в первую очередь могут зоологи или те, кто ездит по работе в Африку или на сафари.
Вирус обезьяньей оспы хоть и очень редко, но все-таки передается. Но, видимо, такой опасности, как натуральный, он пока еще не достиг.
Кроме того, пока случаи заболеваемости спорадические, массового производства вакцин [от оспы] не будет. В России таких вакцин нет, их перестали производить после ликвидации оспы. В таких ситуациях [вопросах производства вакцин от оспы] нужно понять, какая возрастная группа заболела и так далее. Да и необходимости в этом нет.
Вспышка оспы обезьян 2022 года
Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, симптомы которого схожи с симптомами натуральной оспой. Источником инфекции являются грызуны и приматы, но были случаи, когда заболевание передавалась от человека к человеку. Вспышки болезни в основном наблюдались в отдаленных районах Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Чаще всего обезьянью оспу диагностируют у больных в возрасте до 16 лет.
Болезнь характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением высыпаний на теле. Летальный исход наблюдается у 10% пациентов — в основном невакцинированных от натуральной оспы. Специфического лечения или вакцины от оспы обезьян не существует.
Вспышка обезьяньей оспы 2022 года началась в Великобритании 29 апреля. Заболевание было выявлено у жителя страны, вернувшегося из Нигерии. К 18 мая общее число носителей обезьяньей оспы выросло до девяти. Как сообщает Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства, начато срочное расследование, чтобы установить, все детали случаев заражения.
Кроме того, случаи обезьяньей оспы были выявлены в Португалии, Испании и США. Власти Мадрида информировали, что болезнь была выявлена у семи человек и еще 22 пациента находятся под подозрением на заражение. В городе объявлена санитарная тревога.
В Португалии в регионе Лиссабон было выявлено 20 предполагаемых случаев оспы обезьян. «Все случаи были среди мужчин, большинство из которых молодые», — приводит агентство AFP выдержку из сообщения португальского Минздрава.
19 мая первый случай заражения оспой обезьян был также выявлен в американском штате Массачусетс. По сообщению местного департамента здравоохранения, болезнь была обнаружена у взрослого мужчины, недавно побывавшего в Канаде.
«На сегодняшний день случаев оспы обезьян в России нет. Риск завоза инфекции оценивается как низкий. Для быстрого выявления возможных случаев оспы обезьян Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии “Вектор” Роспотребнадзора оперативно создал автономную тест-систему и успешно провел ее лабораторные испытания», — отметили в Роспотребнадзоре.
Тест-система позволяет обнаружить оспу в формате «у постели больного», он эффективен и не выявляет перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы. Кроме того, Роспотребнадзор заверил, что находится в диалоге с международными организациями, чтобы получать оперативную информацию о развитии эпидситуации.
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