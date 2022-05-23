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12:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Саудовской Аравии авиарейс впервые выполнил полностью женский экипаж

В его составе — самая молодая женщина-пилот.

Авиакомпания из Саудовской Аравии Flyadeal впервые в истории королевства совершила рейс с полностью женским экипажем, сообщает издание Alarabiya News. Рейс № 117 выполнялся на самолете Airbus A320 из Эр-Рияда в Джедду.

Пилотом выступила 23-летняя Яра Ян, которая является самой молодой женщиной-пилотом в Саудовской Аравии. Девушка окончила летную школу в США (штат Флорида) в 2019 году и начала работать в авиакомпании год назад.

Представители Flyadeal сказали, что это «важнейшая веха в истории развития прав и свобод женщин в стране».

Олеся Маевская

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