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12:42 (мск), источник: Газета.Ру

Певицу Наргиз не пустили в Россию

Певица Наргиз Закирова была задержана в аэропорту Домодедово 24 мая после прилета из Ташкента.

Источник: Газета.Ру

Певица Наргиз Закирова была задержана в аэропорту Домодедово 24 мая после прилета из Ташкента.

Как сообщает издание vesti.uz, она может быть депортирована в Узбекистан. Певица, которую не пустили в Россию, по данным издания, находится в аэропорту Домодедово.

Известно, что Закирова родилась в Узбекистане. В 1995 году вместе с родителями артистка эмигрировала в США, а в 2013 году заняла второе место в российском вокальном телепроекте «Голос». В апреле 2022 года вернулась в Узбекистан после долгого отсутствия.

Она сообщала, что проводит время с родственниками в столице Узбекистана и работает над творческими проектами, чтобы в будущем дать им «новую жизнь». Певица подчеркнула, что любит своих российских поклонников, и обратилась к журналистам, раскритиковавшим ее.

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