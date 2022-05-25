12:42 (мск), источник: Газета.Ру
Певицу Наргиз не пустили в Россию
Певица Наргиз Закирова была задержана в аэропорту Домодедово 24 мая после прилета из Ташкента.
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Певица Наргиз Закирова была задержана в аэропорту Домодедово 24 мая после прилета из Ташкента.
Как сообщает издание vesti.uz, она может быть депортирована в Узбекистан. Певица, которую не пустили в Россию, по данным издания, находится в аэропорту Домодедово.
Известно, что Закирова родилась в Узбекистане. В 1995 году вместе с родителями артистка эмигрировала в США, а в 2013 году заняла второе место в российском вокальном телепроекте «Голос». В апреле 2022 года вернулась в Узбекистан после долгого отсутствия.
Она сообщала, что проводит время с родственниками в столице Узбекистана и работает над творческими проектами, чтобы в будущем дать им «новую жизнь». Певица подчеркнула, что любит своих российских поклонников, и обратилась к журналистам, раскритиковавшим ее.