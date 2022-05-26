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11:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, что галки «голосуют» перед перелетом

Чем громче галдеж — тем больше птиц «проголосовало».

Источник: AFP 2022

Ученые Эксетерского университета в Великобритании исследовали стаи галок в Корнуолле и выяснили, что птицы демократическим путем выясняют, следует ли им покидать стоянку. Как сообщили в журнале Current Biology, своими криками они «голосуют».

Сопоставив крики галок с передвижениями стай, ученые сделали вывод, что чем громче галдеж, тем больше птиц выразило свое мнение. Нарастающий звук сообщает о массовом отлете птиц.

У каждой галки свои предпочтения, уровень выносливости, размеры, чувство сытости, потому не все они одновременно будут готовы к полету после очередной ночевки. Как только набирается достаточно голосов, стая взлетает в небо почти сразу же — обычно это занимает меньше пяти секунд.

Ранее мы писали о шимпанзе, которые общаются на собственном языке.

Олеся Маевская

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