11:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, что галки «голосуют» перед перелетом
Чем громче галдеж — тем больше птиц «проголосовало».
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Ученые Эксетерского университета в Великобритании исследовали стаи галок в Корнуолле и выяснили, что птицы демократическим путем выясняют, следует ли им покидать стоянку. Как сообщили в журнале Current Biology, своими криками они «голосуют».
Сопоставив крики галок с передвижениями стай, ученые сделали вывод, что чем громче галдеж, тем больше птиц выразило свое мнение. Нарастающий звук сообщает о массовом отлете птиц.
У каждой галки свои предпочтения, уровень выносливости, размеры, чувство сытости, потому не все они одновременно будут готовы к полету после очередной ночевки. Как только набирается достаточно голосов, стая взлетает в небо почти сразу же — обычно это занимает меньше пяти секунд.
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Олеся Маевская