15:34 (мск), источник: Коммерсантъ
Пророссийские власти Херсона заявили о начале работы мобильных операторов из РФ
На территории Херсонской области начали работать российские мобильные операторы, сообщил назначенный российскими военными на пост главы областной военно-гражданской администрации Владимир Сальдо. Он отметил, что считает причиной быстрой интеграции региона в российские телекоммуникационные системы, в том числе подключение российского телевидения, относительно небольшие масштабы разрушения херсонской инфраструктуры вследствие боевых действий. Сама же смена операторов, по его словам, нужна для «для устранения психологического давления на жителей Херсона».