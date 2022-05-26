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15:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Пророссийские власти Херсона заявили о начале работы мобильных операторов из РФ

На территории Херсонской области начали работать российские мобильные операторы, сообщил назначенный российскими военными на пост главы областной военно-гражданской администрации Владимир Сальдо. Он отметил, что считает причиной быстрой интеграции региона в российские телекоммуникационные системы, в том числе подключение российского телевидения, относительно небольшие масштабы разрушения херсонской инфраструктуры вследствие боевых действий. Сама же смена операторов, по его словам, нужна для «для устранения психологического давления на жителей Херсона».

«Сегодня встречались с педагогическим коллективом Херсона. Люди хотят и готовы работать по новым программам, ждут учебники. Но продолжают сыпаться угрозы по телефону. Чем быстрее сменятся телефонные операторы, тем меньше будет психологического давления. Это поможет быстрее возвращаться тем людям, которые хотят вернуться назад домой, в Херсонскую область, Запорожье», — заявил Владимир Сальдо в ходе выступления на форуме «Предпринимательство в новой экономической реальности», запись которого доступна на сайте «Единой России».

Ранее издание Readovka распространило видеозапись, на которой на одной из улиц Херсона местным жителям продают сим-карты неустановленного российского оператора. На рекламном флаере с описанием тарифа «На связи», продемонстрированном автором ролика, нет логотипов оператора или упоминания его названий.

7 мая стало известно о переходе мобильных операторов Донецкой и Луганской народных республик на российский план нумерации с префиксом «+7».

Андрей Сапожников

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