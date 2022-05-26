17:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые изобрели робота-краба размером с блоху
Несмотря на скромный размер, он способен на многое.
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Американские ученые из Северо-Западного университета в Иллинойсе представили крошечного робота шириной всего в 0,5 мм, сообщает Daily Mail. На данный момент это самый маленький ходячий робот с дистанционным управлением в мире.
Внешний вид робота вдохновлен американским каменным крабом. Как поясняют создатели, такая форма была выбрана исключительно из-за творческой прихоти. На самом деле разработанные исследователями методы позволят создавать роботов практически любой необходимой формы. Несмотря на то, что «крабик» размером чуть меньше блохи, он может сгибаться, извиваться, ползать и даже прыгать. Ученые надеются использовать его для выполнения задач в ограниченном пространстве.
«Можно использовать микророботов для ремонта или сборки небольших конструкций или машин в промышленности. А также в качестве “инструмента” хирурга для очистки закупоренных артерий, остановки внутреннего кровотечения или удаления раковых опухолей», — сказал руководитель проекта профессор Джон Роджерс.
Недавно мы писали о наноботах из Индии, способных переносить лекарства от рака или антибиотики.
Олеся Маевская