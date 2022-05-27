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10:31 (мск), источник: Газета.Ру

Российские пользователи потеряли доступ к Netflix

Российские пользователи популярного стримингового сервиса Netflix пожаловались, что без VPN платформа больше не работает. Об этом сообщил новостной портал DTF.

Источник: Tumisu/СС0

Ранее VPN нужно было использовать лишь для пополнения счета аккаунта и при регистрации нового пользователя. Сейчас сервис выдает ошибку 404 «Страница не доступна», которая также появляется у жителей Канады и Австралии. Однако в этих странах доступ к платформе утерян лишь частично.

Редакция DTF предполагает, что массовый сбой в работе сервиса связан с попыткой полного отключения России от платформы. В марте 2022 года Netflix объявил о приостановке работы в России — это решение было принято как поддержка антироссийских санкций. Однако платформа все же продолжала добавлять контент как с дубляжом, так и с русскими субтитрами. Вероятно, теперь сервис прибег к полной блокировке обслуживания в стране.

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