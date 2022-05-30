15:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
22-летний той-фокстерьер признан самой старой собакой в мире
Лауреат-долгожитель любит хот-доги и кантри.
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Хозяева той-фокстерьера по кличке Галька (Pebbles) прочитали новость, что 21-летняя собака ТобиКейт признана рекордсменом по продолжительности жизни среди псов. В ту же секунду они решили связаться с работниками Книги рекордов Гиннесса и зафиксировать нового долгожителя.
Их питомец родился 28 марта 2000 года, что делает его самой старой собакой на Земле. Хозяева Гальки рассказали, что за свою долгую жизнь она успела посидеть на сбалансированной диете для кошек, «подсесть» на кантри, родить от своего «супруга» Рокки 24 щенка и овдоветь.
Хотя миру известна еще дюжина собак, проживших дольше рекордсменки, их «достижения» никогда официально не регистрировались.
Кстати об интересных рекордах: недавно мы писали о мужчине, который ел «Биг Маки» на протяжении 50 лет каждый день.
Олеся Маевская