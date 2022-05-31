11:18 (мск), источник: Аргументы и факты
Мона Лиза в торте. Картины, на которые чаще всего нападали вандалы
Рассказываем о шедеврах живописи, которые чаще всего подвергались нападениям.
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«Мона Лиза» в Лувре снова стала жертвой нападения, на этот раз ее измазали тортом. Мужчина в парике и на инвалидной коляске добрался до Джоконды в парижском музее. Когда не смог разбить защитное стекло — закидал картину тортом и лепестками роз. Пока известно лишь то, что он заявлял: нужно спасти планету. «Подумайте о Земле. Есть люди, которые разрушают Землю. Подумай об этом…» — сказал неизвестный.
АиФ.ru вспоминает картины, которые особенно полюбились вандалам.
Лидером по покушениям вандалов считается «Мона Лиза» кисти Леонардо да Винчи — до вчерашнего дня она попадала под удары четыре раза. Причём только в 1956 году — дважды. В первый раз её облили кислотой, а спустя несколько месяцев бросили камень. Оба инцидента повлияли на структуру изображения, его пришлось восстанавливать усилиями реставраторов. В апреле 1974 года по «Моне Лизе» нанесли удар пузырьком с краской, а в августе 2009 года российская туристка швырнула в неё кружкой с чаем. К счастью, те случаи вреда картине не нанесли — в 1956 году шедевр закрыли пуленепробиваемым стеклом.
Вторым в топе любимчиков у вандалов идет «Ночной дозор» Рембрандта. На картину трижды совершали нападение — в начале 1900-х и в 1975 году ее резали ножом, а в 1990 году облили кислотой. К счастью, в третий раз кроме слоя лака ничего не пострадало. В 1985 году в Эрмитаже вандализму подверглась другая картина Рембрандта — «Даная». Житель Литвы Бронюс Майгис обрызгал полотно серной кислотой, а затем порезал ее ножом. Майгис был отправлен на принудительное лечение к психиатрам. Часть авторского письма была утрачена, ее пришлось восстанавливать. «Даная» появилась спустя семь лет, в 1997 году. С тех пор полотно демонстрируется в зале голландской и фламандской школ на втором этаже главного здания Эрмитажа. Для предотвращения актов вандализма картина защищена бронированным стеклом.
Трижды атаковали и полотно Ван Гога «Колыбельная». В 1978 году в музее Ван Гога посетитель вырезал символ «Х» на лице знаменитого автопортрета художника с серой фетровой шляпой. Картина была восстановлена. Как и Ван Гог, вандал был признан безумным и отправлен в психиатрическую больницу.
Дважды, в 1913 и 2018 году, пострадала от нападения картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», выставленная в Третьяковской галерее. В начале XX века еще при жизни Репина старообрядец Абрам Балашов порезал его картину ножом с криком «Довольно крови!». В наше время один из нетрезвых посетителей разбил защитное стекло столбиком ограждения, осколки порезали холст. Задержанный объяснил свой поступок тем, что Репин, по его мнению, неверно изобразил историческое событие. Вандала приговорили к двум с половиной годам лишения свободы. Спустя пять лет, 23 мая 2022 года, полотно вернулось в музей. Его поместят в специально изготовленную защитную капсулу, после чего полотно вернётся в залы музея и будет представлено на всеобщее обозрение в рамках постоянной экспозиции.