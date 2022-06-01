02:02 (мск), источник: Известия
Гинцбург рассказал о процедуре вакцинации детей от COVID-19
Вакцинация детей 6−11 лет от коронавируса стартует
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«В стационар для проведения клинических исследований вакцины от коронавируса дети-добровольцы будут ложиться вместе с родителями, это на три дня,
24 января Минздрав России одобрил клинические исследования вакцины от коронавируса, которую разработал Центр имени Гамалеи, среди детей от 6 до 11 лет. Тогда Гинцбург сообщал, что на исследования может уйти до 3,5 месяца.
15 мая директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи напомнил, что спад заболеваемости COVID-19 в России не должен стать поводом для отказа от вакцинации и ревакцинации. По словам Гинцбурга, для лучшей защиты стоит переходить на сочетание инъекционной вакцинации и ревакцинации назальным препаратом.
11 мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что коронавирусная инфекция спала, но полностью не ушла: в России более 100 тыс. человек сейчас болеют COVID-19. Он подчеркнул важность вакцинировать детей перед летними каникулами, чтобы не допустить распространения болезни.