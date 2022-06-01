14:38 (мск), источник: N + 1
В якутском янтаре возрастом 95 миллионов лет нашли жука-шипоноску и назвали Якутией
Возможно, это был опылитель древних растений.
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Ученые описали жука-шипоноску из якутского янтаря, возраст которого оценивается примерно в 95 миллионов лет. Насекомое получило название Yakutia sukachevae. В статье, предварительная версия которой опубликована в журнале Cretaceous Research, исследователи отмечают, что это всего второй научно описанный вид насекомых из якутского янтаря.
Шипоноски, или горбатки (Mordellidae) — мелкие жуки, которые распространены на всех континентах, кроме Антарктиды. Отличительная особенность этих жуков — шиповидный конец брюшка. Взрослые особи шипоносок кормятся на цветках, в то время как личинки развиваются в гнилой древесине, грибах и стеблях растений. Шипоносок довольно часто находят в янтаре мелового периода, в том числе в ливанском, бирманском, испанском и нью-джерсийском.
Шипоноску из мелового янтаря — на этот раз из якутского — описали Дмитрий Тельнов (Dmitry Telnov) из Музея естественной истории в Лондоне и его коллеги из Украины, Италии и России. Этот янтарь (ретинит) происходит из тиммердяхской свиты, возраст нижней части которой оценивается примерно в 95 миллионов лет (сеноманский ярус). Ранее жука относили к семейству скраптиид (Scraptiidae), но Тельнов и его коллеги выяснили, что это на самом деле шипоноска. Палеоэнтомологи отнесли его к новому роду и виду — Yakutia sukachevae. Родовое название дано в честь Якутии, а видовое — в честь коллеги Ирины Дмитриевны Сукачевой из Палеонтологического института имени Борисяка РАН.
Исследователи отмечают, что о фауне из якутского янтаря известно крайне мало. Так, Y. sukachevae — всего лишь второе насекомое из якутского янтаря, которое надежно определено до вида (первое — сеноед Eolepinotus zherikhini).
По мнению ученых, эта шипоноска могла быть опылителем меловой флоры Якутии.
О том, что эти жуки опыляли растения в меловом периоде, стало известно после находки шипоноски с пыльцой в бирманском янтаре, возраст которого оценивается в 99 миллионов лет.
Семён Морозов