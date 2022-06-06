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16:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Шотландии подготовили отряд крыс-спасателей

Грызуны будут работать в эпицентрах землетрясений.

Источник: APOPO

Доктор Донна Кин из Стерлингского университета Глазго, Шотландия, представила свой инновационный проект. Ее подопечные, отряд крыс, будут искать людей, погребенных под завалами, пишет News Week.

У доктора Кин ушло всего две недели на тренировки: сообразительные грызуны почти сразу поняли свою задачу и научились возвращаться по сигналу. Каждому спасателю полагается свой рюкзачок с микрофоном и GPS-трекером. В будущем ученые планируют добавить в крысиный арсенал еще и камеру.

Первая миссия пушистого отряда пройдет в сейсмоопасном регионе Турции вместе с поисково-спасательной командой GAE.

Олеся Маевская

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