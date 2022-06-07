11:31 (мск), источник: N + 1
Считавшегося вымершим рака из американской пещеры переоткрыли спустя 30 лет
Тем не менее, будущее этого редкого вида остается туманным.
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Американские зоологи переоткрыли рака Orconectes sheltae, эндемика пещеры Шелта в штате Алабама. Вид считался исчезнувшим на протяжении 30 лет, однако специалистам удалось обнаружить в подземных водоемах самца и самку. Впрочем, будущее вида и всей экосистемы Шелты остается под угрозой. Результаты исследования опубликованы в статье для журнала Subterranean Biology.
Пещеры являются домом для множества необычных организмов. Одни из них, например, летучие мыши, здесь только размножаются, прячутся от холодов или отдыхают. Другие же проводят под землей всю жизнь. Среди подобных существ, которых зоологи называют троглобионтами, есть беспозвоночные, рыбы и амфибии.
В некоторых пещерах жизнь достигает особенного разнообразия. Например, в пещере Шелта, которая расположена на северо-западе американского штата Алабама, когда-то насчитывалось 24 вида троглобионтов, 12 из которых населяли подземные воды (такие виды называют стигобионтами). Одних только раков здесь обитало три вида. Однако в начале 1970 годов вход в Шелту перекрыли воротами для защиты от туристов, из-за чего исчезла местная колония серых ночниц (Myotis grisescens), насчитывавшая более 50000 особей и обеспечивавшая значительный приток энергии в пещерную экосистему. Эта проблема, в сочетании с загрязнением воды пестицидами, привела к сокращению численности и локальному вымиранию ряда видов.
Наибольшее беспокойство у исследователей вызывала судьба подземного рака Orconectes sheltae, эндемика Шелты. Впервые этот вид обнаружили в 1963 году, однако научное описание он получил лишь спустя 34 года. O. sheltae считался редким еще до упадка пещерной экосистемы. С 1963 по 1968 год зоологи обнаружили всего 18 особей, а с 1968 по 1975 — еще 97. В последний раз этого рака встретили в 1988 году. В последующие тридцать лет все попытки найти хотя бы одну особь O. sheltae оставались безуспешными, так что была высока вероятность, что вид полностью вымер.
Команда зоологов под руководством Мэттью Нимиллера (Matthew L. Niemiller) из Алабамского университета решила повторно исследовать экосистему Щелты и заодно еще раз поискать редких раков. В 2018—2021 годах исследователи совершили 20 погружений в местные подземные водоемы. В ходе работ они отлавливали и фотографировали всех встреченных раков, брали у них одну из ходильных конечностей для анализа, а затем отпускали (оторванные лапки раков заново отрастают после линьки).
В общей сложности Нимиллеру и его соавторам удалось поймать двадцать пещерных раков. Восемнадцать из них оказались представителями довольно обычного вида Orconectes australis. Однако в двух особях, самце и самке, исследователи узнали O. sheltae. Видовую принадлежность раков выдал их внешний вид и детали строения.
Таким образом, редкий рак из пещеры Шелта не вымер. Это дает надежду, что в пещере выжили и другие виды, которые считались локально исчезнувшими, например, рак Cambarus jonesi, креветка Palaemonias alabamae и бледная саламандра (Gyrinophilus palleucus).
Тем не менее, будущее O. sheltae и его соседей по пещере туманно. Расчеты показывают, что популяция этого вида очень мала. Если в 1968—1975 годах исследователи учитывали по 6,2 особи за погружение, то сейчас — всего по 0,3 особи. Хотя ворота в пещеру демонтировали еще в начале 2000 годов, колония летучих мышей сюда пока не вернулась — а значит, местная экосистема продолжает сталкиваться с нехваткой энергии.
Нимиллер и его коллеги также уточнили систематическое положение O. sheltae. Генетический анализ показал, что этот вид формирует кладу с троглобиотическими раками из рода Cambarus, эндемичными для северной Алабамы. К ним относятся C. hamulatus, C. jonesi, C. laconensis, C. pecki и C. speleocoopi. На основе полученных результатов авторы предлагают переименовать Orconectes sheltae в Cambarus sheltae.
Ранее мы рассказывали о том, как ботаники переоткрыли южноамериканское растение Gasteranthus extinctus, которое в последний раз находили в дикой природе почти сорок лет назад. Считалось, что оно исчезло после того, как большинство лесов на ее родном горном хребте в Эквадоре были сведены под нужды сельского хозяйства. Растению даже присвоили видовое название, которое в переводе с латыни означает «вымерший». Однако оказалось, что G. extinctus все еще встречается на уцелевших участках леса, а также на склонах Анд.
Сергей Коленов