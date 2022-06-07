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17:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Российские химики создали самоочищающуюся ткань

И нашли способ модифицировать уже готовую.

Источник: Юлия Чернова/МГУ

Сотрудники кафедры химической энзимологии химического факультета МГУ с коллегами из НИТУ «МИСиС» создали материал для химико-биологической защиты. Он способен не только предотвращать попадание токсинов и микробов на кожу, но и полностью уничтожать их. Работа опубликована в издании International Journal of Molecular Sciences.

Из этого материала впоследствии будет создана самоочищающаяся ткань, которую можно будет применить в самых разных отраслях — от медицины до сельского хозяйства. Также материал можно будет использовать для улучшения уже готовой ткани.

«Наш интерес заключался в создании ткани, способной не только задерживать вредные агенты, но и уничтожать их. В первую очередь, мы ввели в состав материала ферменты, способные гидролизовать и тем самым нейтрализовать целый ряд токсинов, — рассказала зав. лабораторией экобиокатализа химического факультета МГУ, профессор Елена Ефременко. — Поскольку наша работа в основном направлена на защиту сотрудников сельского хозяйства, такими токсинами стали фосфорорганические пестициды и продукты жизнедеятельности микроскопических грибов».

Патент на материал уже оформляется.

Олеся Маевская

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