Эксперты: слияние ПФР и ФСС избавит работодателей от бюрократии и упростит жизнь россиян

Законопроект предусматривает объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в Социальный фонд России, учредителем которого выступит правительство. В наблюдательный совет, которому фонд будет подотчетен, войдут представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов и работодателей.
«Для граждан это прежде всего удобство, потому что не надо будет разбираться, какую льготу или выплату можно получить в каком фонде, потому что все будет аккумулировано в одном месте. Сейчас можно легко запутаться: например, за маткапиталом нужно обращаться в Пенсионный фонд, а за выплатами — в ФСС. И таких примеров множество. После объединения не надо будет задумываться — будет, по сути, одно окно в виде единого Социального фонда», — рассказала ТАСС глава Общественного совета при Минтруде России Елена Тополева-Солдунова.
Кроме того, по ее словам, единая клиентская служба упростит взаимодействие для многих граждан, поскольку не все пользуются Госуслугами, и получать поддержку станет удобнее и быстрее.
После слияния фондов также будет введен с 2023 года единый тариф для уплаты взносов работодателями по социальному страхованию. Как пояснила глава Общественного совета при Минтруде России, следствием этого в том числе станет увеличение выплат по больничным и пособия по беременности и родам.
«Уже к 2025 году увеличение будет в 1,5 раза. Сегодня максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже от 8 лет — 78 207 рублей за полный календарный месяц. Если у человека заработок превышает эту сумму, он больше все равно никак не может получить. А к 2025 году, когда будет введен единый тариф, при максимальном стаже сумма вырастет до 143,5 тыс. рублей», — подчеркнула она.
Удобство для работодателей
Введение единого тарифа во многом упростит и деятельность работодателей — не нужно будет делать разные платежки в разные фонды, а только в один. «Администрирование разных взносов тоже налагает дополнительные бюрократические издержки на компании, которые при принятии этого решения будут также не упразднены совсем, но хотя бы тоже [взносы будут направляться] в единое окно», — отметила в беседе с ТАСС руководитель направления «Экономика и социальное развитие» Центра стратегических разработок Виктория Павлюшина.
При этом директор Управления рынка труда и социального партнерства РСПП Марина Москвина считает, что это также может привести к «некоторому увеличению нагрузки на фонд заработной платы».
«Мы поддерживаем введение единого тарифа. Мы предлагали посмотреть на сроки введения этой законодательной нормы: есть смысл подождать в этой ситуации в текущих условиях — увеличивать нагрузку на бизнес, потому что все решения сейчас направлены на то, чтобы снизить нагрузку на бизнес, но тем не менее, если закон будет введен в действие с 2023 года, нужно посмотреть в сторону правоприменительной практики, перевесят ли преимущества закона небольшое увеличение нагрузки на фонд заработной платы», — отметила Москвина.
Объединение фондов также приведет к уравниванию прав граждан, которые сейчас различаются в зависимости от формы договора, заключенного с работодателем. Трудоустроенные по гражданско-правовому договору лишены социальных выплат, в то время как обладатели трудового договора ими обеспечены.
«Граждане, которые работают на основе гражданско-правовых договоров, от них должны будут платить взносы в этот объединенный фонд. Это правильно. В долгосрочном порядке это должно укрепить фонд, повысить его доходность. В связи с этим и уровень тех выплат, которые из этого фонда будут, пенсий и пособий, должен повыситься», — пояснил ТАСС глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.
Во время загрузки произошла ошибка.