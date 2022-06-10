Галапагосская «фантастическая черепаха», сто лет считавшаяся вымершей, найдена живой

Черепаха Фернанда, названная в честь своего родного острова Фернандина, стала первым представителем своего вида, идентифицированным более чем за столетие. Американские и европейские генетики успешно извлекли ДНК из образца, найденного на том же острове более века назад, и подтвердили, что Фернанда и черепаха из музея принадлежат к одному и тому же виду и генетически отличаются от всех других галапагосских черепах. Статья об этом была опубликована в журнале Nature Communications Biology.
Когда Фернанда была обнаружена, многие зоологи сомневались, что она на самом деле была аборигеном этих мест. Эти черепахи сами не могут переплывать с одного острова на другой, но в данном случае этому мог поспособствовать какой-то особенно сильный ураган. Также есть исторические записи о мореплавателях, перемещавших черепах с острова на остров.
«Как и многие другие, я сначала подозревал, что эта черепаха не местная, не с острова Фернандина», — признается один из авторов статьи Стивен Гогран, эволюционный биолог из Принстонского университета. Чтобы окончательно определиться с видом Фернанды, Гогран и его коллеги секвенировали ее полный геном и сравнили его с геномом, восстановленным из образца 1906 года. Они также сравнили эти два генома с образцами других 13 видов галапагосских черепах — были выбраны по три особи от каждого из 12 ныне живущих видов и одна особь вымершего вида C. abingdonii. «К нашему удивлению, мы увидели, что Фернанда очень похожа на ту черепаху, что нашли на том же острове более ста лет назад, и обе они сильно отличаются от черепах всех других островов», — рассказал Гогран, который проводил эти анализы в феврале 2021 года.
Единственный известный до последнего времени экземпляр C. phantasticus — «фантастической гигантской черепахи» — был найден американским путешественником Ролло Ховардом Беком во время его экспедиции 1906 года.
Ученые подсчитали, что Фернанде больше 50 лет, но она относительно небольшая, возможно, это из-за того, что бедная растительность на острове не позволила ей как следует вырасти. Обнадеживает то, что во время других недавних экспедиций на остров были обнаружены следы и экскременты как минимум двух или трех подобных черепах.