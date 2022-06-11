Рогозин рассказал о возможном существовании внеземных цивилизаций

«Мы знаем теорию большого взрыва, но, может быть, этот большой взрыв произошел только в обозримом для нас космическом пространстве, а дальше мы не видим, может быть, там есть еще такие миры. Это говорит о том, что может быть бесчисленное количество факторов, которые могут быть благоприятны для появления этой жизни, в том числе и разумной. Я отношу себя к сторонникам именно этого понимания», — сказал руководитель.
Глава госкорпорации вспомнил, что знаком со свидетельствами советских пилотов, наблюдавших неопознанные летающие объекты (НЛО).
«Есть ли иная жизнь кроме нашей и есть ли у этой жизни более высокий технологический уровень, который позволяет в лупу рассматривать нашу планету, нашу цивилизацию, не вмешиваясь в ее дальнейшее развитие. Не только мы ведь можем исследовать микробы, и нас могут исследовать подобно микробам», — заявил гендиректор.
По его словам, специалисты Российской академии наук (РАН) уже давно занимаются изучением явлений, связанных с НЛО.