Срок декрета предложили менять без потери в деньгах

«Например, вместо нынешних полутора лет и 40% от зарплаты можно будет взять отпуск на девять месяцев, но получать 80% от зарплаты. Или же продлить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до трех лет, но получать только 20%», — пояснил автор инициативы, гендиректор Института научно-общественной экспертизы, член Общественной палаты (ОП) РФ Сергей Рыбальченко.
Соответствующую инициативу комиссия Общественной палаты по демографии, защите семьи и детей направила в Государственную думу России.
Согласно действующему законодательству, пособие по уходу за ребенком выплачивается в течение строго оговоренного срока — полутора лет — из расчета 40% от средней зарплаты, рассказала председатель комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева. При этом выплата не может быть ниже установленного законодательством минимального размера этого пособия, на сегодняшний день он составляет 7667 рублей.
«Взять отпуск по уходу за ребенком можно и на три года, однако оплачиваются только первые 1,5 года. Право на пособие по уходу за ребенком сохраняется при работе во время отпуска на условиях неполного рабочего времени либо на дому», — уточнила эксперт.
Такой порядок выплат становится сдерживающим фактором, когда женщины со средним и высоким уровнем доходов решают, заводить ли ребенка, считает Сергей Рыбальченко.