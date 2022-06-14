14:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сибирские ученые впервые в мире вылечили собак и кошек от рака
Это серьезный шаг к клиническим испытаниям на людях.
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Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) совместно с работниками Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) представили результаты эксперимента по лечению домашних животных со злокачественными опухолями по методике бор-нейтронозахватной терапии или БНЗТ. Данные были опубликованы в научном журнале MDPI.
БНЗТ — методика избирательного уничтожения клеток злокачественных опухолей путем накопления в них изотопа бор-10 и последующего облучения пучком нейтронов. 15 кошек и собак со злокачественными опухолями вводили препарат адресной доставки бора, погружали в медикаментозный сон и облучали. В среднем процедура продолжалась два часа.
После облучения опухоли заметно уменьшились, а общее состояние питомцев — улучшилось.
Как правило, у кошек и собак развиваются сходные виды рака в тех же органах, что и у людей.
К тому же, по сравнению с телами мелких грызунов биологические и терапевтические реакции на опухоли у домашних животных являются лучшими моделями реакций тканей человека. Таким образом, сибирский эксперимент — ключевой в тестировании БНЗТ перед клиническими испытаниями на людях.
«За 50-летнюю историю методики по всему миру провели достаточно много экспериментов, но до сих пор в публикациях не отмечалось исследований на крупных млекопитающих с использованием ускорительных источников нейтронов. В этом отношении мы являемся абсолютными лидерами. В широком смысле это обязательный этап внедрения БНЗТ-технологий в медицинскую практику», — заявил завлабораторией ядерной и инновационной медицины Новосибирского госуниверситета Владимир Каныгин.
Олеся Маевская