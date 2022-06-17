Ректор МГУ предложил использовать многовариантную модель обучения в высшем образовании

На базе вуза состоялось общее собрание Ассоциации классических университетов России (АКУР). «В своем выступлении В. А. Садовничий отметил ряд недостатков существующей с 2011 года уровневой модели высшего образования и предложил при обновлении отечественной системы подготовки кадров ориентироваться на гибкую многовариантную модель подготовки в системе высшего образования, включающую программы специалитета, шестилетние программы интегрированной магистратуры, традиционные программы бакалавриата и магистратуры», — говорится в сообщении.
Кроме того, Садовничий отметил, что утвержденный Минобрнауки РФ в феврале 2022 года новый перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования «по целому ряду позиций не соответствует требованиям Стратегии научно-технологического развития России и новым глобальным вызовам, поэтому должен быть пересмотрен, а его введение должно быть перенесено с 2024 года на более поздний срок».
Участвующая в собрании руководитель фонда «Талант и успех», сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева поддержала Садовничего в необходимости ориентации на многовариантную модель подготовки. По ее мнению, это позволит вузам «развивать уникальные подходы к образованию и предоставлять талантливым студентам возможность построения эффективных индивидуальных образовательных траекторий». Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова свою очередь заявила «о готовящемся законопроекте, который закрепит подготовку кадров для ряда технологических отраслей исключительно в виде специалитета». Кроме того, она критически отозвалась о действующей системе распределения государственного задания на подготовку специалистов, призвала ее существенно переработать.
О Болонской системе образования и перечне
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков 24 мая назвал Болонскую систему образования «прожитым этапом». Он заявил, что в России появится своя система. Ведомство предполагает переходный период от Болонской системы к национальной, радикальной смены не будет.
По словам замглавы министерства Дмитрия Афанасьева, 11 апреля Болонская группа объявила о решении прекратить представительство России во всех структурах Болонского процесса. Одним из оснований стало то, что руководители высших образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной военной операцией на Украине.
В марте пресс-служба Минобрнауки сообщала, что министерство утвердило перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, которые вступят в силу с 1 сентября 2024 года. Перечень должен повысить гибкость образовательных программ, а также их соответствие потребностям рынка труда. Кроме того, ввели новые области образования и укрупненные группы специальностей и направлений подготовки.