Рекордные цены на топливо «заперли» американцев по домам

Рекордная стоимость топлива в сочетании с растущими ценами на продукты и другие товары начинает бить по людям с низким уровнем доходов. Как отмечает газета, люди в результате «толпами» обращаются в продовольственные банки. А некоторые американцы оказались практически заперты дома, так как не могут позволить себе заправить собственные машины, чтобы поехать куда-либо.
Как рассказала жительница Флориды Эми, на заправку своего авто она потратила 110 долларов (более шести тысяч рублей), а в продуктовом магазине ей пришлось отказаться от покупки многих нужных продуктов: женщина не смогла себе их позволить. По словам Эми, после похода в магазин она почувствовала себя «обделённой» и испытала панику.
«Мы просто очень, очень бережливы. И эта ситуация фактически пугает меня до такой степени, что я спрашиваю: насколько далеко это зайдёт?» — призналась Эми.
В то же время 83-летняя Сами Спикер, которая также проживает во Флориде, заявила, что полная заправка автомобиля обойдётся ей в 85 долларов, притом что продукты с некоторых пор стали для неё слишком дороги.
«Мне становится всё труднее добывать бензин, чтобы получать бесплатную еду. Дошло до того, что теперь я никуда не могу пойти. Я просто сижу дома», — жалуется американка.
По информации координатора одного из местных продовольственных банков — Джона Зауэра, за последние месяцы число обращающихся за бесплатной едой резко выросло, в среднем их стало на 57% больше, чем в прошлом году. Говоря о текущем состоянии экономики США, он высказал мысль, что США «не идут к чему-то лучшему».
Ранее американский президент Джо Байден, выступая после публикации майских показателей рекордной за 40 лет инфляции, заявил, что США «никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу на еду и бензин». Он попытался так объяснить, почему по итогам мая инфляция выросла до максимума с декабря 1981 года — на 8,6 процента.
Глава Минфина США Джанет Йеллен до этого признала, что вводимые против РФ ограничения провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке.