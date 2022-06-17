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10:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследование показало, что кошки портят мебель «от большой любви» к хозяину

И это не единственный показатель их привязанности.

Источник: Daria Shatova/CC0

Исследователи из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул провели исследование, чтобы выявить степень эмоциональной близости между домашними кошками и их владельцами, и понять, как это выражается. В опросе приняло участие 500 человек, пишет Daily Mail со ссылкой на опубликованное Science Direct исследование.

По его результатам неожиданно выяснилось, что животные, у которых есть тесная эмоциональная связь с хозяевами, чаще портят мебель, например, царапают диван. Такие факторы, как наличие других домашних животных и частые визиты к ветеринару, также были напрямую связаны с более высоким уровнем близости.

При этом агрессивное поведение кошек, чрезмерное мяуканье и испражнение мимо лотка — не показатель низкой привязанности.

Ранее японские ученые выяснили, что коты запоминают клички других питомцев, но не имена людей.

Олеся Маевская

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