10:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование показало, что кошки портят мебель «от большой любви» к хозяину
И это не единственный показатель их привязанности.
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Исследователи из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул провели исследование, чтобы выявить степень эмоциональной близости между домашними кошками и их владельцами, и понять, как это выражается. В опросе приняло участие 500 человек, пишет Daily Mail со ссылкой на опубликованное Science Direct исследование.
По его результатам неожиданно выяснилось, что животные, у которых есть тесная эмоциональная связь с хозяевами, чаще портят мебель, например, царапают диван. Такие факторы, как наличие других домашних животных и частые визиты к ветеринару, также были напрямую связаны с более высоким уровнем близости.
При этом агрессивное поведение кошек, чрезмерное мяуканье и испражнение мимо лотка — не показатель низкой привязанности.
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Олеся Маевская