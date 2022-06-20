С 1 июля семьи с детьми получат новые льготы и повышенные выплаты: Сколько они составят

С 1 июля некоторые банки открывают новые льготные программы кредитования для семей с детьми. В частности, можно будет получить ипотеку под 3% годовых. Кроме того, появятся особо выгодные условия для страхования. Например, детей из многодетных семей. Будут и региональные программы. Местные банки будут сами определять, кому и по каким критериям выдавать кредиты. Категории льготников тоже будут различаться. Это могут быть молодые или многодетные семьи, работники определённых организаций или представители определённых профессий.
— Инициатива со стороны банков, несомненно, является полезной. Сейчас многие семьи не решаются на покупку недвижимости именно из-за высокой процентной ставки. Теперь они получат дополнительный стимул в решении по ипотечному кредитованию. Также это даст уверенность в своих силах в плане оформления ипотеки, — прокомментировал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.
Тем не менее, по его словам, летом всё равно не стоит ждать пика ипотечных продаж. Как правило, рост числа сделок начинается осенью, но уже сейчас многие семьи обдумывают варианты покупки недвижимости.
— Что же касается детских пособий, то хочется обратить внимание на то, что семьи, которые не проходили по доходам при назначении выплат, могут вновь подать заявление в июле 2022 года. Во многих регионах прожиточный минимум на душу населения изменился и количество получателей пособий может стать больше. К примеру, в Москве прожиточный минимум на душу населения поднялся в июне 2022 года с 18 714 рублей до 20 585, а прожиточный минимум на ребёнка (обе выплаты исчисляются исходя из размера прожиточного минимума на ребёнка) с 16 174 до 17 791 рубля, — рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.
По её словам, в каких-то регионах с учётом повышения прожиточного минимума производится индексация выплат с 1 июля 2022 года. Так, в Тамбовской области будут проиндексированы выплаты на 1,04.
В результате ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, работающим в сельской местности и рабочих посёлках, составят 670 рублей; инвалидам боевых действий и нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий — 695 рублей; ежемесячные детские пособия на ребёнка — 220 рублей; на ребёнка из семьи, утратившей статус многодетной после 1 сентября 2006 года, — 477 рублей ежемесячно. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательной организации, — 9982 рубля.
По её словам, вырастут и денежные выплаты опекунам и приёмным родителям. Они составят на ребёнка в возрасте до трёх лет 9493 рубля, от трёх до семи лет — 9681 рубль, от семи до восемнадцати лет — 9982 рубля. Эти деньги выдаются на питание, покупку одежды и другие текущие нужды.
Приёмной и патронатной семье выделяются деньги на расходы по текущему ремонту жилья, приобретению мебели, оплате коммунальных и прочих услуг в сумме 4545 рублей. Ежемесячное пособие на ребёнка из многодетной семьи составит 477 рублей; ежемесячная денежная выплата на детей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), — 1119 рублей.
В других регионах будет другой размер прибавки. Оксана Красовская привела также в пример Калининградскую область. Там ежемесячные денежные выплаты проиндексируют на 1,03. В Пермском крае с 1 июля будут также проиндексированы на 1,058 пособия для многодетных, надбавки для отдельных категорий педагогов, стипендии, ЕДВ пенсионерам, имеющим большой стаж, и ветеранам труда.
Кроме того, с 1 июля размер пособия женщинам-военнослужащим по уходу за ребёнком до полутора лет будет увеличен вдвое. В результате сумма выплат составит чуть более 30 тысяч рублей.
Уже в июле начнёт действовать механизм бесплатного проезда в электричках для детей до семи лет. Соответствующие изменения внесены в Устав железнодорожного транспорта РФ, документ подписан президентом. Вносятся изменения в регулирование пенсионного обеспечения членов лётных экипажей и работников угольной промышленности. Такие категории сотрудников будут получать доплату к пенсии за счёт федерального бюджета. Об этих новшествах рассказал советник по правовым вопросам юридической группы «Совет» Владислав Журавлёв.
В Московской области многодетным семьям упростили порядок постановки на учёт для безвозмездного получения земельного участка. Теперь для постановки на учёт достаточно будет заявления, свидетельства о заключении брака и согласия на обработку персональных данных. Остальные документы муниципальные органы запросят самостоятельно, добавил Владислав Журавлёв.