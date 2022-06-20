14:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Чемпиона велогонки выбрали детской игрой «Камень, ножницы, бумага»
«Бумага» выиграла у «камня».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Самая напряженная часть UCI Continental Circuits-2022, многомесячной велогонки на территории Европы, проходила в Словении. В этом году победу на словенском этапе одержала команда из ОАЭ Team Emirates — Рафал Майка и Тадей Погакар, пишет спортивное медиа gol.ru.
Спортсмены вырвались вперед на четвертом этапе и сформировали комфортное преимущество на вершине плато Велика Планина. На последнем километре они шли ровно, и решили выявить победителя до пересечения финишной линии с помощью игры «Камень, ножницы, бумага».
Майка выбрал бумагу и победил — Погакар проиграл, потому что выбрал камень. Они проехали вместе, но Майка был впереди. После победы Майка сказал: «Честно говоря, мне все равно, кто победил в этой ситуации. Впереди много этапов, а мы заняли первое место. Вот и решились на эту шалость. Я разговаривал с руководством после гонки. Он в восторге».
Олеся Маевская