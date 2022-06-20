17:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые создали биоразлагаемый пластик из сахарной свеклы
Полученный материал получит широкое применение.
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Группа исследователей из ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» и Сибирского федерального университета разработали биоразлагаемый пластик из отходов сахарной промышленности — патоки сахарной свеклы, сообщает «Наука в Сибири».
Его синтезировали с помощью штамма почвенной бактерии Cupriavidus necator.
Используя патоку как пищу для роста бактерий, синтезирующих полимер, можно конвертировать в пластик 80% субстрата. Полученный материал можно использовать в биомедицине, сельском хозяйстве и фармакологии.
«Наше исследование направлено на более эффективное использование отходов сахарного производства, таких как тростниковая и свекловичная патока. Это недорогой источник углерода, содержащий, помимо сахаров, витамины и ряд минеральных элементов», — рассказала Наталья Жила, старший научный сотрудник Института биофизики Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН.
Олеся Маевская