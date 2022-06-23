13:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пара из Теннесси спасла котенка, который оказался рыжей рысью
Пушистый малыш сам пришел к людям.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В True Rescue in Mount Juliet, организацию, занимающуюся спасением животных из Теннесси, обратилась семейная пара. Они обнаружили на заднем дворе своего дома потерявшегося котенка, сообщает UPI.
После осмотра ветеринара было установлено, что это детеныш рыжей рыси. Зоозащитники в экстренном порядке искали пристанище «котенку».
В итоге сейчас малыш находится в Walden’s Puddle — центре реабилитации и обучения диких животных. «В True Rescue никогда не бывает скучно», — заявили сотрудники организации.
Недавно мы писали о щенке из Китая, который оказался гималайским медведем.
Олеся Маевская