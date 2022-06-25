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14:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Визовый центр Греции не будет приостанавливать работу с 27 июня

Визовый центр Греции решил не прекращать прием документов на визы в России, заявили «РИА Новости» в одной из греческих туристических компаний. Ранее сообщалось, что консульства Греции в РФ с понедельника, 27 июня, приостановят работу.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 25 июня, туроператорам разослали письмо, в котором сказано, что генконсульство Греции «отозвало свое распоряжение о приостановке работы из-за технических проблем». «С 27.06.2022 визовые центры Греции продолжают свою работу в обычном режиме», — говорится в письме.

С сайта визового центра Греции также удалили сообщение о приостановке его работы. В России у Греции три консульства — в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске.

В Греции на туристический сезон (с 1 июня по 15 сентября) смягчили ограничения по коронавирусу, отменив обязательное ношение масок в помещениях и в самолетах. Для въезда в страну также не требуются сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты.

Лаура Кеффер

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