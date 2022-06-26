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02:36 (мск), источник: Известия

ВОЗ не сочла вспышку оспы обезьян ЧС мирового масштаба

Вспышка оспы обезьян носит чрезвычайный характер, при этом на данный момент не является чрезвычайной ситуацией международного значения (ЧСЗМЗ). Об этом сообщили в субботу, 25 июня, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам заседания комитета по чрезвычайной ситуации.

Источник: Reuters

Отмечается, что заседание комитета прошло накануне, в пятницу.

«Хотя несколько членов [комитета] высказали различающиеся мнения, комитет решил консенсусом представить генеральному директору ВОЗ рекомендацию о том, что на нынешнем этапе эта вспышка не должна характеризоваться как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение», — говорится в сообщении.

Ввиду чрезвычайного характера вспышки заболевания «контроль над дальнейшим распространением вспышки требует интенсивных усилий по реагированию», добавили в организации.

Ранее, 24 июня, Financial Times со ссылкой на исследования сообщила, что вирус обезьяньей оспы может проявить первые мутации, касающиеся темпов передачи заболевания от человека к человеку, раньше, чем рассчитывали ученые. Количество мутаций в вирусе обезьяньей оспы, который распространяется в этом году, был неожиданно высок, объяснили ученые.

При этом, как эксперт рынка HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Ломоносов заявил «Известиям» ранее в этот же день, объявить инфекцию пандемией могут только специализированные государственные или международные агентства, работающие в сфере здравоохранения, например Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) или ведомства отдельных стран.

При этом заявления общественной организации «Всемирная сеть здравоохранения» (World Health Network) о том, что ситуация с распространением инфекции является серьезной, — правильные.

Накануне ВСЗ объявила оспу обезьян пандемией. В организации подчеркнули, что вспышка заболевания «должна быть устранена путем принятия немедленных мер везде, где вирус передается». Там уточнили, что на данный момент выявлено 3417 подтвержденных случаев заболевания в 58 странах, при этом темпы распространения инфекции увеличиваются с каждой неделей.

В то же время заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что локдауна или перехода на дистанционную работу в России из-за оспы обезьян не будет.

Европа всё еще остается эпицентром вспышки оспы обезьян. По данным на 15 июня ее территории специалисты выявили свыше 1,5 тыс. случаев заражения — 85% от всех зафиксированных на сегодняшний день в мире.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.

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