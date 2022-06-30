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05:45 (мск), источник: ТАСС Наука

В России разработали чувствительные элементы датчиков для малоинвазивной хирургии

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российские исследователи создали технологию получения оптических волокон с трехмерными структурами внутри (брэгговскими решетками), которые могут использоваться в качестве чувствительных элементов датчиков для малоинвазивной хирургии и ряда других областей. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Источник: РИА "Новости"

Авторы, представляющие Центр компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Фотоника» на базе Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН (ИАиЭ СО РАН) и Новосибирский государственный университет (НГУ), смогли усовершенствовать оптические многосердцевинные оптические волокна. Созданные на их основе датчики смогут измерять деформацию волокна в трех измерениях, что позволит создавать компактные сенсоры различных форм. В малоинвазивной хирургии они помогут лучше контролировать действия манипулятора внутри тела пациента, считают ученые.

«Подобные датчики могут контролировать множество параметров в зависимости от потребностей производителя. Например, вибрации, температуру, давление и другие параметры», — приводит пресс-служба Платформы НТИ слова научного сотрудника лаборатории волоконной оптики ИАиЭ СО РАН Александра Достовалова.

Разработка также будет востребована в аэрокосмической отрасли, робототехнике, в развитии новых композитных материалов, а также в системах мониторинга промышленных конструкций, уточники в Платформе НТИ.

Результаты работы опубликованы в журнале Opto-Electronic Advances.

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