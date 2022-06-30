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13:53 (мск), источник: ТАСС

ГИБДД до конца 2022 года запустит электронное водительское удостоверение

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Госавтоинспекция России рассчитывает, что до конца текущего года будет совместно с Минцифры запущено электронное водительское удостоверение. Об этом журналистам сообщил в четверг начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Источник: РИА "Новости"

«В этом году мы, я надеюсь, вместе с Минцифры доработаем до конца, и у нас будет электронное водительское удостоверение, которое также будет использоваться большинством наших участников дорожного движения — водителями транспортных средств», — сказал он.

Черников отметил, что в настоящее время некоторые услуги уже оказываются в рамках сайта Госавтоинспекции, где каждый водитель может проверить транспортное средство и штрафы.

«В этом году заходов на эти услуги сайта больше полутора миллиарда. Они имеют большой спрос у наших участников дорожного движения», — отметил он.

Глава ГИБДД добавил, что планируется сделать электронным и предоставить водителям возможность загружать в смартфон договор купли-продажи транспортных средства, электронный полис ОСАГО.

«В одном телефоне у нас был весь пакет [документов] для того, чтобы им можно было воспользоваться», — подчеркнул он. В дальнейшем будем продвигать и регистрационные действия, добавил Черников.

Во время загрузки произошла ошибка.
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