ГИБДД до конца 2022 года запустит электронное водительское удостоверение

«В этом году мы, я надеюсь, вместе с Минцифры доработаем до конца, и у нас будет электронное водительское удостоверение, которое также будет использоваться большинством наших участников дорожного движения — водителями транспортных средств», — сказал он.
Черников отметил, что в настоящее время некоторые услуги уже оказываются в рамках сайта Госавтоинспекции, где каждый водитель может проверить транспортное средство и штрафы.
«В этом году заходов на эти услуги сайта больше полутора миллиарда. Они имеют большой спрос у наших участников дорожного движения», — отметил он.
Глава ГИБДД добавил, что планируется сделать электронным и предоставить водителям возможность загружать в смартфон договор купли-продажи транспортных средства, электронный полис ОСАГО.
«В одном телефоне у нас был весь пакет [документов] для того, чтобы им можно было воспользоваться», — подчеркнул он. В дальнейшем будем продвигать и регистрационные действия, добавил Черников.