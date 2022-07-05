В ФСБ объяснили пробки на границе с Грузией большим потоком машин летом

В ведомстве указали, что работают все линии пропуска.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу главы и правительства Республики Северная Осетия — Алания.
Накануне региональное управление МЧС предупредило желающих пересечь границу с Грузией через Верхний Ларс о существенном увеличении времени ожидания проезда. В ведомстве уточнили, что ожидание может составить около суток из-за сезонного увеличения потока туристов.
«На данный момент МАПП работает в авральном режиме — ежесуточно пропускная способность превышена в два-три раза, задействованы все 13 полос пропуска. Несмотря на это, у КПП происходит скопление как легкового, так и большегрузного транспорта», — говорится в сообщении МЧС.
В конце июня из-за разлива Терека и обвалов движение по Военно-Грузинской дороге было приостановлено. Грузия также закрыла единственный сухопутный пропускной пункт на границе с Россией. На следующий день КПП возобновил работу.
В марте 2020 года сухопутная граница России и Грузии была закрыта из-за пандемии коронавируса. В июне 2021 года Грузия сняла ограничения на пересечение сухопутной границы с ближайшими соседями, в том числе Россией. Россия сняла коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы с Грузией в мае 2022 года.
Прямого авиасообщения между странами нет с июля 2019 года. Однако в мае этого года глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин говорил, что в Москве намерены проработать возобновление авиасообщения с грузинскими городами.