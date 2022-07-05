16:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Мозамбике появились вымершие 40 лет назад носороги
Планируется, что через 10 лет их популяция будет процветать.
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Группа рейнджеров отловила, усыпила и перевезла черных и белых носорогов в национальный парк Зинаве, Мозамбик, площадь которого составляет более 400 000 гектаров. Таким образом Природоохранная группа Фонда парков мира (PPF) восстанавливает популяцию животных, исчезнувших из-за гражданской войны и разгула браконьеров 40 лет назад.
В парке уже живет больше 2000 тысяч повторно завезенных в страну зверей, среди которых хищники и слоны, пишет Reuters. Фонд планирует переселить в Мозамбик более 40 носорогов в ближайшие два года.
«Носороги важны для экосистемы, вот почему мы перемещаем их на такое расстояние и прилагаем все усилия, чтобы доставить их сюда», — сказала зоозащитница Кестер Викери. Также ожидается, что их появление простимулирует экотуризм.
Недавно мы писали о вымершей тасманийской улитке, которую переоткрыли спустя 120 лет.
Олеся Маевская