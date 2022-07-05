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18:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Нейросеть создала расширенную версию фрески Микеланджело

Действие новой картины происходит в космосе.

Разработчик Евгений Гребенчук загрузил в нейросеть фрагмент фрески «Сотворение Адама» Микеланджело с целью дорисовать ее. Нейросеть создала пять расширенных вариантов шедевра, а мужчина поделился с миром самым удачным из них.

Отправной точкой стали тянущиеся друг к другу руки Бога и Адама, пишет сайт The Huffington Post. Дальнейшие сюжеты открываются зрителям, как матрешка.

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Искусственный интеллект представил, что герои фрески, сильно отличающиеся от оригинала, сидят между колонн, над их головами простирается еще одна гигантская рука, а все действо происходит в космосе. Евгений Гребенчук поблагодарил создателей нейросети за возможность дорисовать «Сотворение Адама».

Недавно мы рассказывали о том, что нейросеть «дорисовала» шедевры мировой классики.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
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