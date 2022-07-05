18:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Нейросеть создала расширенную версию фрески Микеланджело
Действие новой картины происходит в космосе.
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Разработчик Евгений Гребенчук загрузил в нейросеть фрагмент фрески «Сотворение Адама» Микеланджело с целью дорисовать ее. Нейросеть создала пять расширенных вариантов шедевра, а мужчина поделился с миром самым удачным из них.
Отправной точкой стали тянущиеся друг к другу руки Бога и Адама, пишет сайт The Huffington Post. Дальнейшие сюжеты открываются зрителям, как матрешка.
Искусственный интеллект представил, что герои фрески, сильно отличающиеся от оригинала, сидят между колонн, над их головами простирается еще одна гигантская рука, а все действо происходит в космосе. Евгений Гребенчук поблагодарил создателей нейросети за возможность дорисовать «Сотворение Адама».
Недавно мы рассказывали о том, что нейросеть «дорисовала» шедевры мировой классики.
Олеся Маевская