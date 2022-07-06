Ловушка для туриста: Почему за границей могут исчезнуть деньги с карты, как не потерять наличные и избежать проблем

Чем сейчас могут расплачиваться туристы за границей
Из-за санкций с марта в России приостановили работу платёжные системы Visa и Mastercard. Это повлияло на карты всех российских банков. Расплачиваться внутри страны ими можно, но за границей они больше не работают. Этими картами нельзя не только оплачивать покупки, но и снимать с них наличные.
Конечно, самый простой способ расплатиться за границей — это купить наличную валюту. Можно приобрести сразу местную валюту, если речь идёт, например, о Турции. Сделать это можно и в России. Если же потребуются доллары или евро, то тут сложнее. По правилам Банка России, с валютных счетов и вкладов можно снять не более 10 000 долларов или евро, если они открыты до 9 марта. Если же покупать валюту онлайн, то снять её не получится до 9 сентября. Таковы ограничения.
Придётся искать наличные в кассах банков или обменниках. Только вот курс тут будет значительно менее выгодным, чем на бирже. Разница может составлять 10−20 рублей. Ещё один вариант — оформить карту тех платёжных систем, которые работают за границей.
— В некоторых странах, например в Турции или Египте, можно поменять рубли на местную валюту уже в стране. К тому же местные торговцы иногда даже принимают рубли к оплате по своему курсу, который ничего общего не имеет с курсом на российской бирже. Например, в Хургаде можно расплатиться рублями на рынках, купить поездки у гидов за рубли. При этом они согласны брать российскую валюту из расчёта 90 рублей за доллар. Именно за доллар, потому что изначальные цены там номинируются в долларах или евро. В официальных местах, например в ресторанах, торговых центрах и т. д. вы вряд ли сможете расплатиться рублями. Их придётся менять на местную валюту, — рассказал ведущий юрист объединённого юридического центра «Парфенон» Павел Уткин.
Также, по его словам, некоторые страны, лояльные к российским туристам, могут предложить оплату российскими картами на счета, открытые в России. Как правило, это касается крупных покупок — смартфонов, верхней одежды, обуви.
При этом подойдёт не только карта «Мир», но и любая другая, а перевод можно сделать через мобильное приложение, он будет считаться как внутрироссийский. Так что, если вы едете за границу за крупными покупками, скорее всего, без них вы не останетесь. Местные продавцы уже адаптировались и научились создавать условия для того, чтобы вы смогли оплатить товар с минимальными для себя потерями.
Кроме того, расплатиться за границей можно картой иностранного банка. Впрочем, для начала её нужно ещё открыть, но не во всех странах это легко сделать. В последнее время даже появился так называемый карточный туризм. Россияне поехали делать карты в Казахстан, Узбекистан, Грузию, Азербайджан, Сербию и Турцию.
Где и как можно расплачиваться картой «Мир»
В нынешних условиях за границу можно взять карту «Мир» или UnionPay. Сейчас «Мир» официально работает в Турции, Вьетнаме, Армении, Казахстане, Узбекистане, Белоруссии, Кыргызстане, Таджикистане, Абхазии, Южной Осетии. UnionPay принимают в гораздо большем количестве стран. Однако не исключены проблемы с оплатой.
— Где-то их могут не принимать, где-то могут не проходить платежи. Это технические проблемы, которые, как правило, связаны с местными банками. Защититься от этого, увы, пока никак нельзя. Нужно просто иметь это в виду. К тому же при оплате рублёвой картой будет происходить конвертация — иногда по несколько раз в зависимости от того, в какой стране вы находитесь и через какую валюту происходит конвертация. Таким образом, сумма покупки может для вас неожиданно вырасти. Конечно, не в разы, но это тоже неприятный момент. Защититься от этого можно только в том случае, если вы платите наличными, — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
С какими проблемами могут столкнуться туристы при оплате
Одна из распространённых жалоб — это проблемы при снятии денег в банкоматах. Бывает, что карта исчезает и тогда возникает вопрос, что делать. В лучшем случае окажется, что офис банка недалеко и удастся быстро извлечь карту из банкомата. Но если офис далеко, то на решение проблемы может уйти целый день отдыха. Были случаи, когда карту извлекали из банкомата, а она была уже нерабочей.
Самый худший вариант, если попадётся банкомат, на который злоумышленники установили вредоносное оборудование. Он считает данные карты и проведёт транзакции. В результате деньги успеют списаться до того, как владелец заблокирует карту.
Чтобы избежать возможных проблем, лучше не полагаться только на одну карту и иметь подстраховочный вариант. По возможности лучше снимать деньги в банкоматах отделения банка или недалеко от него. Тогда проблему можно будет решить оперативно.
— У российских туристов за границей сейчас может возникнуть множество проблем с обслуживанием карт, снятием наличных и оплатой. Прежде чем планировать поездку, стоит узнать не только какие страны, но и какие именно банки в этих странах обслуживают российские карты «Мир». Если поездка планируется не очень длительная, то стоит заранее снять с карты наличные и именно этими средствами распоряжаться за границей. Этот вариант подходит для стран, где карты «Мир» не обслуживаются или нет чёткой информации, что местные банки и банкоматы принимают российскую карту.
— При более длительной поездке нужно просто пойти в местный банк, оформить заявление на открытие карты международной системы и положить наличные на счёт, — рассказал частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров.