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05:36 (мск), источник: Коммерсантъ

В Греции зафиксировали первую младенческую смерть от гепатита

Первый летальный исход от гепатита неизвестного происхождения среди детей зафиксировали в Греции, сообщается на сайте Национальной организации общественного здравоохранения (EODY). Речь идет о 13-месячном пациенте.

Ребенка госпитализировали с симптомами продолжительной лихорадки и общей вялостью. Врачи выявили у него печеночную недостаточность и отек головного мозга. Несмотря на все усилия медперсонала, спасти ребенка не удалось.

Согласно последним данным организации, в Греции в общей сложности зарегистрировано 11 больных с признаками острого гепатита неизвестного происхождения. Все пациенты находятся в стабильном состоянии без осложнений и не нуждаются в специальном лечении.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 25 июня, в мире выявлено 920 вероятных случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей. С мая количество заболевших увеличилось на 270. При этом из 422 случаев, где известны пол и возраст заболевших, большая часть пришлась на мальчиков в возрасте младше шести лет. В Роспотребнадзоре назвали минимальными риски завоза болезни в Россию.

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