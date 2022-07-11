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12:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые в Испании обнаружили останки самого древнего европейца

Это древнейшая подобная находка в Европе.

Источник: Susana Santamaria/Atapuerca Foundation

Портал Ancient Origins сообщает, что в пещерной стоянке в горах Сьерра-де-Атапуэрка на севере Испании археологи обнаружили законсервированные в глинистых отложениях останки костей, принадлежащие самому древнему европейцу.

Анализ показал, что найденные фрагменты — это верхняя челюсть. Окаменелости нашли в той же пещере, где в 2007 году были обнаружены также фрагменты нижней челюсти. Они лежали на два метра выше нынешней находки.

Новая находка, возраст которой может составлять около 1,4 млн лет, поможет лучше понять эволюцию человека и происхождение современного облика лица. Чтобы проанализировать находку, исследователям потребуется около года.

Ранее новосибирские археологи раскопали в Прииртышье ранненеолитическое святилище, которое датируется VII-VI тысячелетиями до нашей эры.

Олеся Маевская

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